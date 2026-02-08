متى تنتهي الموجة الحارة؟ بيان هيئة الأرصاد الجوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:23 مساءً - ازدادت التساؤلات الساعات الماضية، للتعرف على موعد انتهاء الموجه الحارة في مصر، جاء ذلك تزامنًا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الفترة الحالية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

موعد انتهاء الموجه الحارة

أشارت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، بأن حالة الطقس اليوم في مصر تشهد ذروة ارتفاع الحرارة، ويكون الطقس من حار إلى شديد الحرارة خلال فترة النهار في كافة الأنحاء.

أما عن موعد انتهاء الموجه الحارة، فمن المتوقع بأن يشهد الطقس يومي الأربعاء والخميس القادمين، انخفاض طفيف في درجات الحرارة، ولكن القيم ستظل أعلى من المعدل الطبيعي خلال فترة النهار، وأكدت إنه لا توجد أي أجواء باردة الفترة المقبلة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في مصر

شددت الدكتورة منار غانم، إنه بالرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل طفيف قريبًا، فهذا الانخفاض لا يعني انتهاء الموجه الحارة، حيث إنه متوقع بأن يشهد الطقس في مصر الأيام المقبلة ارتفاع مجددًا في الحرارة وتختلف من يوم إلى أخر.

موعد انتهاء فصل الشتاء في مصر

أوضحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، بأن الأجواء الحالية لا تشير لعودة البرودة الشتوية، وأكدت بأن الشتاء سينتهي دون حدوث أي موجات برد قوية خلال الفترة المقبلة، كما يشهد الطقس استقرار في درجات الحرارة مع ارتفاع طفيف.

بالنسبة لموعد انتهاء فصل الشتاء في مصر سيكون مرتبط بتغير الفصول فلكيًا، وليس بانخفاضات الحرارة، لذلك فأنه من المتوقع بأن ينتهي فلكيًا يوم الجمعة الموافق 20 مارس المقبل لعام 2026.