جامعة جازان تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:23 مساءً - تستعد جامعة جازان للمشاركة في النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 بمدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجامعة لإبراز دورها في المجالات الأكاديمية والبحثية المتعلقة بالصناعات العسكرية.

هدف جامعة جازان من المشاركة في معرض الدفاع العالمي

وتسعى الجامعة من خلال مشاركتها إلى المساهمة في أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتوطين الصناعات الدفاعية، وتعزيز الابتكار الهندسي والبحث العلمي في التقنيات المرتبطة بالأمن والدفاع، بما يخدم التنمية الوطنية.

المشاريع والمبادرات العليمة التي ستعرضها الجامعة

ستقوم الجامعة خلال المعرض بعرض عدد من مشاريعها البحثية والمبادرات العلمية، إلى جانب برامج أكاديمية متخصصة تهدف إلى إعداد كوادر وطنية مدربة ومؤهلة لدعم قطاع الصناعات العسكرية، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية.

وأوضحت الجامعة أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتعزيز التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع الدفاع، واستكشاف فرص البحث والتطوير ونقل التقنية، بما يساهم في رفع مستوى الصناعات العسكرية ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي في هذا المجال.