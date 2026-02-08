فلكياً.. التاريخ الهجري اليوم يكشف موعد أول أيام...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 8 فبراير 2026 05:23 مساءً - ينتظر ملايين المسلمين في شتى بقاع الأرض، وخاصة في مصر والوطن العربي، قدوم شهر رمضان المبارك بلهفة وشوق عظيمين؛ كونه موسم الطاعات والتقرب إلى المولى عز وجل.

ويمثل البحث عن موعد الشهر الكريم والتوقيتات المرتبطة به في التقويم الإسلامي شاغلاً أساسياً للراغبين في الاستعداد الروحي والمادي لهذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات، وتفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

التاريخ الهجري اليوم وموعد رمضان 2026

يوافق اليوم 8 فبراير 2026 تاريخ 20 شعبان 1447 هـ، مما يعني أن شهر رمضان المبارك يقترب بسرعة، حيث يترقب المسلمون في مصر والعالم العربي بداية الشهر الكريم للاستعداد بالصيام والعبادات والخيرات.

موعد بداية رمضان 2026 فلكيًا

تشير الحسابات الفلكية إلى أن رمضان 2026 سيبدأ في مصر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وفق التقويم الفلكي، ولكن يبقى الاعتماد الرسمي على رؤية هلال الشهر، والتي تعلنها دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال 29 شعبان.

موعد استطلاع هلال رمضان 2026

حددت دار الإفتاء المصرية يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 موعدًا لاستطلاع هلال رمضان في قاعة الاحتفالات الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، وستجتمع اللجان الشرعية والعلمية لمراجعة الرؤية وإعلان نتيجتها رسميًا.

أما عن مدة بقاء الهلال، فمن المتوقع ظهور الهلال في سماء مكة لمدة 33 دقيقة، بينما يبقى في سماء القاهرة والمحافظات المصرية مدة تتراوح بين 34 إلى 37 دقيقة بعد الغروب.

وهنا أشار المركز إلى صعوبة رصد الهلال مساء الثلاثاء في معظم الدول الإسلامية، واصفاً الرؤية بأنها قد تكون ما بين غير ممكنة ومستحيلة حتى باستخدام التقنيات المتطورة.

تفاصيل ساعات الصيام في رمضان 2026

تتغير مدة الصيام يومياً بناءً على حركة الشمس، وفي رمضان القادم يُنتظر أن ستتراوح فترة الصيام في أغلب الدول العربية ما بين 12 إلى 13 ساعة يومياً، في حين تبدأ ساعات الصوم قصيرة في الأيام الأولى، ثم تبدأ في الزيادة تدريجياً مع تقدم أيام الشهر.

أدعية مباركة لاستقبال الشهر الفضيل

من أجمل ما يردده المسلمون مع اقتراب رمضان:

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم اجعل رمضان فاتحة خير وبركة علينا. اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار.

تسلسل الأشهر الهجرية حتى شهر ذي الحجة

من المفيد تذكر ترتيب الشهور القمرية التي يعتمد عليها المسلمون في تحديد عباداتهم، وهي 12 شهراً متتالياً: