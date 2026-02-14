قبل شهر رمضان.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 مساءً - اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت الموافق 14 فبراير الحالي لعام 2026، مع كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور أحمد كجوك.

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الحكومة المصرية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن اجتماع اليوم قد شهد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم الإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وتستهدف تلك الحزمة دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلا في مصر، ويأتي ذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

توجيهات السيسي بإعلان حزمة اجتماعية جديدة

في نفس السياق، فقد وجه الرئيس الحكومة المصرية، بضرورة الإعلان عن تلك الحزمة وبدء تطبيقها قبل بداية الشهر الكريم الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، حيث تكون تلك الحزمة في شكل دعم نقدي يتم صرفه للفئات المستحقة، وكذلك فقد وجه بصرف مرتبات شهر فبراير خلال الأسبوع الحالي وقبل بدء شهر رمضان.

مبادرة حياة كريمة وزيادة دخل العاملين بالدولة

أوضح السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع اليوم شهد الحديث عن الموافقة لتوفير مخصصات مالية إضافية، ويكون ذلك بشأن الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وكذلك العمل على خلف فرص عمل للفئات الأكثر احتياجا.

أضاف بأن الاجتماع شهد توجيهات الرئيسة بدعم قطاع الصحة، وكذلك فقد تم الحديث حول زيادة دخول العاملين بالدولة، وأيضًا العمل على بعض من الضوابط الخاصة بالتسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي المقبل 2027/2026.