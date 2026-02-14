تابعها لوحدك.. تردد قناة Penthouse TV الجديد وطريقة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 06:29 مساءً - تشهد قناة Penthouse TV +18 اهتمام متزايد بين محبي متابعة المحتوى السينمائي للكبار نظرًا لأنها تقدم مجموعة متنوعة من الأفلام الجريئة التي تناسب جمهور البالغين فقط وتحرص القناة على تحديث بيانات البث بشكل دوري لضمان أفضل تجربة مشاهدة ممكنة مع وضوح الصورة ونقاء الصوت واستقرار الإشارة دون تقطيع.

محتوى قناة Penthouse TV

تقدم القناة أفلام مخصصة للكبار على مدار الساعة مع تغطية أحدث الإنتاجات السينمائية، يتيح البث المستمر للمشاهدين متابعة الأفلام الجديدة فور عرضها مع محتوى متنوع يناسب مختلف الأذواق ضمن فئة +18.

التردد الجديد لقناة Penthouse TV

يمكن استقبال القناة بسهولة عبر الأقمار الأوروبية باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: القمر الأوروبي

التردد: 11373 ميجاهرتز

معدل الترميز (Symbol Rate): 27500

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 4/3

بعد إدخال هذه البيانات بدقة في جهاز الاستقبال ستظهر القناة ضمن قائمة القنوات مع بث مستقر وجودة صورة عالية.

طريقة تثبيت قناة Penthouse على الرسيفر

افتح قائمة إعدادات الرسيفر واختر خيار إضافة قناة يدوية.

أدخل التردد 11373 ميجاهرتز ومعدل الترميز 27500 والاستقطاب المناسب للقمر الأوروبي.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على 4/3 واختر نظام البث DVB-S أو ما يتوافق مع جهازك.

نفذ البحث اليدوي أو البحث الشبكي لضمان ظهور القناة.

بعد العثور على القناة احفظها في قائمة المفضلة لتسهيل الوصول إليها لاحقًا.

نصائح مهمة