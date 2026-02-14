وزارة الداخلية تنفذ حكم القتل قصاصًا بحق سوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 06:29 مساءً - كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بحق صدام حسين الحسين، السوري الجنسية، بعد ثبوت تورطه في قتل إبراهيم بن خالد بن معيوف الرويلي، السعودي الجنسية، بطعنة أداة حادة نتيجة خلاف شخصي بينهما.

تفاصيل القبض والتحقيق

أكدت الوزارة أن الجهات الأمنية قبضت على الجاني، وأثبتت التحقيقات ارتكابه للجريمة، وتمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وأصدرت المحكمة حكمها بقتل الجاني قصاصًا، وأيدت المحكمة العليا الحكم بعد الاستئناف، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذه شرعًا، وتم تنفيذ الحكم يوم السبت، الموافق 14 فبراير 2026، في منطقة الحدود الشمالية، طبقًا للأحكام الشرعية والقانونية.