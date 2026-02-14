حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 06:29 مساءً - يحل العملاق البافاري ضيفًا ثقيلًا على ملعب فيسير شتاديون لمواجهة فيردر بريمن اليوم السبت 14 فبراير، في قمة تجمعهما ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني، ويدخل بايرن ميونخ اللقاء وهو يتربع على عرش البوندسليجا برصيد مريح من النقاط ساعيًا لتعزيز صدارته وتأكيد تفوقه التاريخي على بريمن الذي يعاني في مراكز الهبوط ولم يتذوق طعم الانتصار في الدوري منذ قرابة ثلاثة أشهر.

رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن يلا شوت بلس بجودة قوية دون تقطيع مباشر

تتجه الأنظار في هذا الصدام نحو المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي يطمح لزيادة غلته التهديفية، بينما يراهن أصحاب الأرض على الروح القتالية لجمهورهم لإيقاف زحف كتيبة المدرب فينسنت كومباني، خاصة في ظل غياب النجم مايكل أوليسيه عن صفوف البايرن بداعي الإيقاف.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن وكيفية المشاهدة

تمتلك شبكة قنوات MBC حقوق البث الحصري للدوري الألماني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تقرر نقل اللقاء عبر قناة MBC Action.

كما تتوفر المباراة للمشاهدة المباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد (VIP)، مما يتيح للجماهير متابعة البث بجودة عالية عبر مختلف الأجهزة الذكية.

متى تبدأ مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن اليوم بتوقيت الدول العربية؟

تنطلق صافرة هذه المواجهة المرتقبة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا (16:30) بتوقيت القاهرة والخرطوم والقدس، بينما يكون الموعد في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد وعمان.

وللمتابعين في دبي وأبوظبي، تبدأ المباراة في السادسة والنصف مساءً، أما في دول المغرب العربي (تونس والجزائر والمغرب) فتنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن اليوم؟

أسندت مجموعة قنوات MBC مهمة الوصف والتعليق على أحداث الكلاسيكو الألماني للمعلق الرياضي حاتم بطيشة، الذي سيرافق المشاهدين طوال التسعين دقيقة لتحليل أداء الفريقين ورصد التقلبات التكتيكية في الميدان.

حكم مباراة بايرن ميونخ اليوم ضد فيردر بريمن

يدير مباراة بايرن ميونخ الحكم الدولي الألماني باستيان دانكيرت، وهو من الحكام أصحاب الخبرة في البوندسليجا، ويساعده في إدارة المواجهة طاقم مكون من رينيه روده وستيفان لوب.