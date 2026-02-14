13 عملًا للمقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

13 عملًا للمقاومة في الضفة الغربية خلال 24 ساعةرصد مركز معلومات فلسطين (معطى)، 13 عملًا نوعيًا وشعبيًا للمقاومة ضد العدو الإسرائيلي في الضفة الغربية بفلسطين المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح معطى في تقرير احصائي، نشره اليوم السبت، أن هذه الأعمال تمثلت في ثلاث عمليات تصدي للمستوطنين و10 مواجهات وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

