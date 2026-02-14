حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 06:29 مساءً - تتحول أنظار محبي الكرة الألمانية ومتابعي البوندسليجا صوب ملعب فيسر شتاديون، حيث ينزل بايرن ميونخ ضيفًا ثقيلًا على فيردر بريمن في مواجهة تجمع بين القمة والقاع ضمن الجولة الثانية والعشرين، ويدخل العملاق البافاري هذا اللقاء وعينه على النقاط الثلاث ولا شيء غيرها رغبةً منه في إحكام قبضته على الصدارة والابتعاد أكثر عن ملاحقيه، مستغلًا الحالة الفنية المذهلة التي يعيشها هاري كين ورفاقه.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن الأسطورة مباشر بجودة قوية الصورة دون تعليق أو تأخير

في مباراة اليوم يدرك بريمن أن المهمة ليست سهلة أمام متصدر الترتيب، لكنه يعول على عامل الأرض في محاولة لعرقلة البايرن والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية للهروب من شبح الهبوط وتعديل وضعيته المتأزمة في جدول المسابقة.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة هذه القمة الكلاسيكية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة والقدس، بينما سيكون الموعد في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

وللجماهير في دبي وأبوظبي، تبدأ المباراة عند السادسة والنصف مساءً، أما في تونس والجزائر والمغرب فستكون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وأصبح بإمكان عشاق الكرة الألمانية متابعة اللقاء عبر قناة MBC Action التي تملك الحقوق الحصرية للبث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تشاهد مباراة بايرن ميونخ عبر الإنترنت؟

تتوفر تغطية حية ومباشرة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد، مما يضمن للمشاهدين تجربة متابعة ممتعة وبجودة عالية للمباراة التي يتوقع أن تكون حافلة بالإثارة منذ دقائقها الأولى.

من هو معلق مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن؟

وقع الاختيار على المعلق الرياضي حاتم بطيشة للقيام بمهام الوصف والتعليق على هذه المباراة المرتقبة، حيث سيضع المتابع في قلب الحدث الفني والتكتيكي الذي ينتهجه الفريقان فوق أرضية الميدان.

حكم مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن اليوم

يقود المباراة طاقم تحكيم بقيادة الحكم باستيان دانكيرت، وهو أحد الحكام المشهود لهم بالخبرة في إدارة المواجهات الكبرى بالدوري الألماني، حيث سيتولى ضبط إيقاع اللعب وضمان خروج المباراة بالشكل الرياضي المطلوب وسط التوقعات بصدام بدني قوي بين اللاعبين.