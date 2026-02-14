رابط يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مولودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 05:15 مساءً - يستعد عميد الأندية الجزائرية لكتابة ملحمة جديدة في أدغال القارة السمراء، حين يحل ضيفًا ثقيلًا على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي اليوم السبت 14 فبراير، فوق عشب ملعب لوفتوس فيرسفيلد الذي سيحتضن صراعًا كسر عظم بامتياز.

تدخل المولودية هذا الاختبار المصيري وهي في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، متسلحة بروح العودة القوية التي أظهرها رفاق زين الدين فرحات في الجولات الأخير.

حيث بات الفريق الجزائري بحاجة ماسة لتجنب الخسارة بأي ثمن لضمان مرافقة الهلال السوداني إلى دور الثمانية، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب باتريس بوميل على استراتيجية دفاعية محكمة مع استغلال الهجمات المرتدة الخاطفة لضرب طموحات البرازيليين الذين لن يرضوا بغير الفوز لاقتناص ورقة الترشح من قلب بريتوريا.

موعد مباراة مولودية الجزائر وصن داونز الحاسمة

تنطلق هذه المواجهة التي تشغل بال الشارع الرياضي الجزائري في تمام الساعة الثانية ظهرًا (14:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

بينما سيكون الموعد في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم والقدس، وفي الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، أما في دبي وأبوظبي فستكون ضربة البداية عند الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر ضد صن داونز اليوم

ستكون شبكة بي إن سبورتس القطرية هي الوجهة الوحيدة لمتابعة هذا الصدام القاري، حيث تقرر بث اللقاء عبر قناة beIN SPORTS 5 HD، مع تخصيص أستوديو تحليلي يضم نخبة من خبراء الكرة الإفريقية قبل ساعة من انطلاق الصافرة.

كما يتاح البث المباشر عبر الإنترنت لمشتركي تطبيق TOD وخدمة beIN Connect لضمان تغطية شاملة أينما كنت.

معلق مباراة مولودية الجزائر وصن داونز

اختارت إدارة القنوات المعلق الرياضي محمد بركات لتولي مسؤولية الوصف والتعليق على أحداث هذه القمة، حيث سيضع الجماهير في قلب الحدث عبر تحليله لمجريات اللعب وتفاعلات اللاعبين فوق أرضية الميدان.

حكم مباراة مولودية الجزائر وصن داونز

أثار الاتحاد الإفريقي الجدل بتعيين الحكم المدغشقري جوسيانو ألافيس لإدارة هذه المباراة المفصلية، وهو حكم شاب حصل على الشارة الدولية قبل عامين فقط.

ورغم قلة خبرته في مثل هذه المواعيد الكبرى، إلا أن الآمال معلقة على صافرته لإخراج المباراة إلى بر الأمان بعيدًا عن أي أخطاء قد تؤثر على هوية المتأهل لربع النهائي.