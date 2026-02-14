يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - بين جدران استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، يرفع الفارس الأبيض راية التحدي اليوم السبت 14 فبراير، في ملحمة كروية تقرر مصير الصدارة بالمجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية، فيدخل الزمالك المصري هذا الاختبار الشاق تحت قيادة فنية للمدرب معتمد جمال، وهو يضع نصب عينيه الثأر لكرامته الكروية وانتزاع القمة من أنياب ضيفه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

مع احتلال الزمالك للوصافة برصيد 8 نقاط خلف المتصدر صاحب الـ 10 نقاط تصبح المباراة مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، حيث يراهن البيت الأبيض على توهج عبد الله السعيد وخبرات الونش للعبور نحو ربع النهائي بروح الأبطال وتجنب أي مفاجآت قد تعصف بطموحات الجماهير الزملكاوية.

متى تبدأ مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم؟

تتجه الأنظار إلى أرض الميدان عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم، بينما سيكون الموعد في تمام السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد وعمان.

وفي دبي وأبوظبي، تبدأ الإثارة في تمام الثامنة مساءً، في حين يتابع الجمهور في دول المغرب العربي اللقاء عند الساعة الخامسة مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز مباشر

تملك شبكة بي إن سبورتس القطرية حقوق البث الحصري والوحيد لهذه القمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقرر نقل المواجهة عبر قناة beIN Sports HD 3.

كما يمكن للمشجعين داخل مصر متابعة البث الأرضي عبر قناة تايم سبورتس، فيما توفر منصة TOD خدمة البث الرقمي للمشتركين لمتابعة اللقاء عبر الأجهزة المحمولة.

من هو معلق مباراة الزمالك اليوم في الكونفدرالية؟

أوكلت شبكة القنوات القطرية مهمة الوصف والتعليق على هذه المباراة المصيرية للمعلق الرياضي علي محمد علي، الذي سيرافق المشاهدين بصوته لتحليل مجريات اللقاء ورصد تحركات نجوم مدرسة الفن والهندسة في سعيهم لخطف بطاقة التأهل كمتصدرين.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

يقود اللقاء طاقم تحكيم سوداني دولي بقيادة حكم الساحة محمود علي محمود، الذي سيتولى مهمة ضبط الإيقاع في هذه المواجهة البدنية القوية، بمعاونة محمد عبد الله إبراهيم وعمر حامد محمد.