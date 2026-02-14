ضبط عاطل ادعى محاولة القبض عليه دون سند قانوني بالدقهلية والتعدي على أسرته

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 09:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بالدقهلية بمحاولة القبض عليه دون سند قانونى والتعدى على أسرته بالسب والضرب.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عاطل– مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية- مطلوب التنفيذ عليه بالحبس فى قضية تبديد) ، وبتاريخ 7/ الجارى ووفقاً لإجراءات مقننة استهدفت قوة أمنية القائم على النشر وحال ضبطه تجمع (والده "له معلومات جنائية" ، نجل عمه) وقاما بإعتراض القوات "أمكن ضبطهما"، كما تم ضبط المحكوم عليه فى وقت لاحق ، وبمواجهته علل قيامه بنشر تلك الإدعاءات لغل يد الأجهزة الأمنية عن ضبطه لتنفيذ الحكم الصادر ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.