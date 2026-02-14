شاهدها على المجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الترجي ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 08:15 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة الترجي التونسي ونظيره بترو أتلتيكو الأنغولي، في المواجهة المصيرية التي تجمع الفريقين اليوم السبت 14 فبراير 2026، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الترجي في مهمة حسم بطاقة التأهل

يستضيف الترجي الرياضي التونسي فريق بترو أتلتيكو على ملعب حمادي العقربي برادس، في لقاء حاسم لتحديد المتأهل الثاني عن المجموعة الرابعة إلى الدور ربع النهائي.

ترتيب الترجي وبترو أتلتيكو

يحتل الترجي المركز الثاني برصيد 6 نقاط (متفوقاً بفارق الأهداف)، بينما يتواجد بترو أتلتيكو في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط (6 نقاط).

سيناريوهات تأهل الترجي

يكفي الترجي تحقيق الفوز أو التعادل (بنتيجة 0-0 أو 1-1) لضمان العبور رسمياً. في المقابل، يحتاج بطل أنغولا إلى الفوز، أو التعادل بنتيجة 2-2 أو أكثر لخطف بطاقة التأهل.

القنوات الناقلة لمباراة الترجي وبترو أتلتيكو اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة في المنطقة، وقد تم تخصيص beIN Sports HD 2.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الترجي ضد بترو أتلتيكو

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال خدمة beIN Connect للمشتركين، أو عبر تطبيق TOD للبث الرقمي التابع للشبكة.