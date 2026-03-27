موعد شم النسيم في مصر.. خريطة الإجازات المتبقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 08:23 مساءً - مع عودة الموظفين إلى أعمالهم داخل البنوك والهيئات الحكومية والشركات الخاصة منذ يوم 24 مارس 2026 بدأ البحث يتجدد عن أقرب عطلة رسمية قادمة والتي تأتي هذه المرة بطابع مختلف يحمل أجواء الربيع، وهي إجازة شم النسيم.

موعد شم النسيم 2026

تقرر أن توافق إجازة شم النسيم هذا العام يوم الإثنين 13 أبريل 2026 وتمنح كإجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين بالدولة سواء في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو الخاص، وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية.

ويعد هذا اليوم من المناسبات التي تحمل طابعًا اجتماعيًا مميزًا حيث يحرص المصريون على استغلاله في الخروج للهواء الطلق وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة إلى جانب تناول الأكلات المرتبطة بهذه المناسبة مثل الفسيخ والرنجة والبيض الملون.

جدول الإجازات المتبقية في 2026

ولا يقتصر الأمر على شم النسيم فقط بل تتوالى بعده عدة عطلات رسمية خلال النصف الأول من العام، وهي: