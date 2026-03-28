دفعة معنوية كبيرة.. الاتحاد يزف نبأ سار لجماهيره...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 04:34 مساءً - تلقى نادي الاتحاد دفعة معنوية مهمة قبل مواجهته المرتقبة أمام نادي الحزم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في لقاء يسعى خلاله الفريق لاستعادة نتائجه الإيجابية وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويستعد العميد لخوض المباراة يوم الجمعة 3 أبريل، ضمن الجولة الـ27 من المسابقة، حيث يحتل المركز السادس برصيد 42 نقطة، ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة التقدم نحو المراكز المتقدمة.

تطورات حالة سعد آل موسى

بحسب التقارير، يقترب سعد آل موسى من العودة إلى جدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء جزء كبير من برنامجه العلاجي في العاصمة البريطانية لندن، عقب العملية الجراحية التي خضع لها في كاحل القدم يوم 16 مارس.

ويواصل اللاعب تنفيذ برنامجه التأهيلي تحت إشراف طبي، على أن ينتقل إلى المرحلة الأخيرة داخل مقر النادي فور عودته، تمهيدًا لاستعادة جاهزيته الكاملة.

من المنتظر أن يصل اللاعب إلى جدة خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، لاستكمال التأهيل قبل العودة للمشاركة في المباريات الرسمية مع الفريق.

أرقام سعد آل موسى مع الاإتحاد

شارك سعد آل موسى في 10 مباريات بقميص نادي الاتحاد خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، دون أن يسجل أو يصنع أهدافًا.