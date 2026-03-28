تنظيم الاتصالات المصرية توضح.. ما حقيقة زيادة أسعار...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 04:34 مساءً - حسم الجهاز القومي لـ "تنظيم الاتصالات" الجدل بشأن ما تم تداوله في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار خدمات الاتصالات والباقات، مؤكدًا أن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والباقات؟

أوضح المهندس "محمد إبراهيم" المتحدث الرسمي باسم الجهاز، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار الحالية لكروت الشحن وباقات المحمول مستقرة تمامًا، ولم يصدر أي قرار رسمي بتعديلها.

وأشار إبراهيم إلى أن الشائعات الأخيرة، التي تحدثت عن زيادات تصل إلى 30%، أثارت قلق المستخدمين، ما استدعى إصدار بيانات رسمية من الجهاز لتوضيح الحقائق وطمأنة المواطنين.

ونفى الجهاز بشكل قاطع ما تم تداوله عن زيادات محتملة في أسعار كروت الشحن والباقات، مؤكدًا استمرار الأسعار الحالية دون أي تعديل، وطمأن المستخدمين بأن خدمات الاتصالات ستظل متاحة بكفاءة وأسعار ثابتة.

تسعير خدمات الاتصالات يخضع لتراخيص قانونية صارمة

أضاف المتحدث الرسمي أن تسعير خدمات الاتصالات يخضع لتراخيص قانونية صارمة، مؤكدًا:

"أي تعديل في الأسعار يحتاج إلى تقديم طلب رسمي من الشركات للجهاز، ويخضع لدراسة دقيقة من الخبراء الفنيين والاقتصاديين لضمان توازن حقوق الشركات والمستهلكين".

وأكد إبراهيم أن الجهاز يتلقى بشكل دوري طلبات تعديل أسعار بعض الباقات، ويتم فحصها بدقة قبل اتخاذ أي قرار، لضمان الشفافية وعدم التأثير على حقوق المستخدمين، وختم المتحدث تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية تمثل المبدأ الأساسي للجهاز، مشددًا على أن أي تغيير في الأسعار سيتم الإعلان عنه فورًا عبر القنوات الرسمية، لضمان وصول المعلومة الدقيقة من مصدرها الرسمي للمواطنين.