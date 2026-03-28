بكام النهاردة؟.. سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 28...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - كشفت بيانات بورصة الدواجن المصرية عن أحدث تحركات سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 28 مارس 2026 أثناء التعاملات الصباحية، حيث شهدت السوق المحلية نشاطًا ملحوظًا مع استمرار الإقبال على الكتاكيت البيضاء والبلدي والساسو باعتبارها الأكثر تداولًا بين المربين والتجار.
سعر الكتكوت الأبيض اليوم في مصر
أوضحت التحديثات الأخيرة أن سعر الكتكوت الأبيض اليوم تراوح ما بين 20 إلى 26 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض من نوع "قطعان" نحو 10 جنيهات، وسط استقرار نسبي في حركة البيع والشراء.
أسعار الكتاكيت اليوم في مصر
فيما يخص باقي الأنواع، جاءت أسعار الكتكوت وفق آخر تحديث كالتالي:
- جاء سعر الكتكوت الساسو عند 9 جنيهات.
- أما عن سعر الكتكوت الساسو بيور فهو حوالي 10 جنيهات
- بينما وصل سعر الكتكوت البلدي سجل قرابة 7.5 جنيه.
- كما أن سعر الكتكوت الهجين فهو بلغ نحو 9 جنيهات.
- أيضًا سعر كتكوت الجيل الثاني وصل إلى 11 جنيهًا.
- أما عن سعر الكتكوت الروزي بيور فهو سجل 11 جنيهًا.
- بلغ سعر كتكوت القاهرة للدواجن 25 جنيهًا.
- كما أن سعر كتكوت نيوهوب إيجيبت وصل لـ 26 جنيهًا.
- بينما وصل أيضًا سعر كتكوت الوطنية 24 جنيهًا.
- بينما وصل أيضًا سعر كتكوت الوادي 22 جنيهًا.
- أخيرًا وصل كتكوت العناني لـ 24 جنيهًا.