اعتذار رسمي.. لاعب السعودية يوجه رسالة لجماهير الأخضر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - قدم مهاجم المنتخب السعودي، صالح الشهري، اعتذاره المباشر للجماهير عقب الهزيمة العريضة التي مني بها "الأخضر" أمام نظيره المصري برباعية نظيفة، في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء الجمعة على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك ضمن برنامج تحضيرات المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2026.

مباراة مصر محطة هامة للسعودية لتقييم الأداء الفني

وأشار الشهري، في تصريحات لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة "الرياضية" السعودية، إلى أن المواجهة كانت بمثابة محطة هامة لتقييم المستوى الفني والوقوف على نقاط القوة والضعف، مؤكداً أن المنتخب لا يزال في مرحلة الإعداد وأن طريق الوصول للمونديال يتطلب عملاً دؤوباً وتطويراً مستمراً لتلافي الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة.

مباراة ودية جديدة تنتظر المنتخب السعودي بعد الهزيمة من مصر

وشدد المهاجم السعودي على أن الجهاز الفني واللاعبين سيعملون على الاستفادة القصوى من دروس هذه الخسارة، خاصة مع اقتراب مواجهات ودية أكثر صعوبة، أبرزها اللقاء المرتقب أمام منتخب الأوروجواي.

واختتم اللاعب حديثه بدعوة الجماهير لمواصلة الدعم في هذه المرحلة الحساسة، مع وعد ببذل أقصى الجهد لتحسين الأداء والظهور بصورة مشرفة في الاستحقاقات العالمية المقبلة.