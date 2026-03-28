موعد مباراة البرتقال ضد المكسيك الودية إستعدادا لكأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم فجر الأحد نحو ملعب أزتيكا الأسطوري، الذي سيحتضن مواجهة ودية مثيرة تجمع بين منتخب البرتغال بقيادة نجومه الكبار، ونظيره منتخب المكسيك الطامح لإثبات نفسه على الساحة الدولية، ويأمل الجهاز الفني للبرتغال في استثمار اللقاء لمراقبة أداء اللاعبين الشباب والمخضرمين معًا، بينما يسعى منتخب المكسيك لتحقيق التوازن بين الهجوم والدفاع وإيجاد أفضل انسجام بين خطوطه.

موعد مباراة البرتغال ضد المكسيك

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في لقاء يُنتظر أن يشهد إثارة كبيرة بين منتخبين يقدمان مستويات مميزة في الفترة الأخيرة.

ويدخل المنتخب البرتغالي المباراة وهو يحتل المركز السادس عالميًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد سلسلة نتائج قوية شهدت تحقيقه 4 انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات دون أي خسارة.

في المقابل، يقدم المنتخب المكسيكي أداءً جيدًا أيضًا، حيث حقق 3 انتصارات وتعادلًا مقابل خسارة واحدة في آخر خمس مواجهات، ما يعكس جاهزيته لمقارعة كبار المنتخبات.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد المكسيك

من المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة Sport TV 1، في إطار تغطية خاصة لهذه القمة الودية المرتقبة، التي تمثل اختبارًا مهمًا قبل خوض منافسات كأس العالم 2026.