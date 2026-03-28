اطّلع على علي المفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - يستعد منتخب البرتغال لخوض مواجهة ودية قوية في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد أمام منتخب المكسيك، ضمن تحضيرات فترة التوقف الدولي لشهر مارس،وذلك على ارضيه ملعب أزتيكا، حيث يسعى كل منهما للوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل البطولة.

مجموعة البرتغال والمكسيك في كأس العالم

يتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخب أوزبكستان ومنتخب كولومبيا، بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكونغو الديمقراطية وجامايكا.

في المقابل، يخوض المنتخب المكسيكي منافسات المونديال ضمن المجموعة الأولى، رفقة منتخب جنوب إفريقيا ومنتخب كوريا الجنوبية، إلى جانب المتأهل من لقاء الدنمارك والتشيك.

الجدير بالذكر يغيب عن صفوف البرتغال قائده كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة، ما يمنح الفرصة لعدد من العناصر الأخرى لإثبات حضورها خلال هذا المعسكر.

موعد مباراة البرتغال ضد المكسيك

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة فجرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد المكسيك

من المقرر أن تُنقل مباراة البرتغال ضد نظيره المنتخب المكسيكي عبر قناة Sport TV 1 البرتغالية، ويأتي ذلك في ظل عدم حصول أي قناة عربية على حقوق بث برازيل أوروبا حتى الآن.