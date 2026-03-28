كم عدد الأهداف المتبقية لـ رياض محرز ليصبح...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - واصل النجم الجزائري رياض محرز قائد منتخب الخُضر تألقه بقميص منتخب الجزائر، بعدما سجل هدفًا جديدًا خلال الفوز الودي على منتخب غواتيمالا، في اللقاء الذي أُقيم بمدينة جنوى الإيطالية، والذي انتهي بفوز محاربي الصحراء بنتيجة سبع اهداف مقابل لا شيء.

محرز يقترب من إنجاز تاريخي مع الجزائر بعد هدف جديد أمام غواتيمالا

رفع محرز رصيده بعد هدف الأمس إلى 38 هدفًا في 113 مباراة دولية، ليعزز موقعه في المركز الثاني ضمن قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الجزائري، مقتربًا من الرقم القياسي المسجل باسم إسلام سليماني الذي يمتلك 45 هدفًا.

وبات نجم الأهلي السعودي بحاجة إلى 7 أهداف فقط لمعادلة رقم سليماني، و8 أهداف للانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين لـمحاربي الصحراء

ويأتي خلف الثنائي كل من عبد الحفيظ تاسفاوت (36 هدفًا)، وبغداد بونجاح (35 هدفًا)، ثم الأسطورة رابح ماجر (28 هدفًا).

فرصة ذهبية لـ رياض محرز قبل كأس العالم

سيكون أمام محرز عدة فرص لتعزيز رصيده التهديفي خلال المباريات الودية المقبلة، إضافة إلى مشاركته المنتظرة في كأس العالم 2026، حيث يسعى لقيادة المنتخب الجزائري لتحقيق نتائج قوية وربما كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة الجزائرية.