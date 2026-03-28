نجم السعودية يثير تفاعلًا واسعًا: الحمدلله أن مواجهة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 01:22 مساءً - كشف سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، عن الأسباب الفنية التي أدت إلى الخسارة القاسية أمام المنتخب المصري برباعية نظيفة في الودية التي احتضنها ملعب الإنماء بمدينة جدة، مؤكداً أن "الأخضر" عانى من غياب التنظيم الواضح داخل المستطيل الأخضر طوال فترات اللقاء.

سبب تفوق منتخب مصر على السعودية والفوز برباعية نظيفة

وفي تصريحات أدلى بها لبرنامج "دورينا غير"، أوضح عبد الحميد أن التفوق المصري جاء نتيجة التنظيم العالي للفراعنة، في مقابل ارتباك صفوف المنتخب السعودي وعدم القدرة على ترتيب الخطوط مبكراً، مما منح المنافس مساحات دفاعية واسعة استغلها بنجاح لتحويل الأخطاء إلى أهداف.

فوز مصر برباعية نظيفة درسا عاما للمنتخب السعودي

وشدد المدافع السعودي على أن هذه المواجهة، رغم مرارة نتيجتها، تظل درساً هاماً في مرحلة الإعداد، معرباً عن تفاؤله بقوله: "نشكر الله على أنها مباراة ودية"، مشيراً إلى أن اللاعبين عازمون على تصحيح المسار واستعادة ثقة الجماهير عبر العمل الجاد وتلافي السلبيات في الاستحقاقات المقبلة.

و أكد في ختام حديثه أن خيارات التشكيلة الأساسية تظل مسؤولية فنية كاملة للجهاز الفني الذي يملك الرؤية الأنسب لاختيار عناصر الفريق.