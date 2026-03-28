كم سجل الكيلو الآن؟.. سعر الفراخ البيضاء اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مارس 2026 02:19 مساءً - استقر سعر الفراخ البيضاء اليوم السبت 28 مارس 2026 داخل الأسواق وبورصة الدواجن في مصر، مع ثبات الأسعار لجميع أنواع الفراخ، سواء البلدي أو الساسو وغيرها.
سعر الفراخ البيضاء اليوم في مصر
ثبت سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم عند 79 جنيهًا في المزرعة، بينما بلغ متوسط سعر البيع لجميع المواطنين داخل الأسواق الشعبية ومحال التجزئة حوالي 89 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية
نكشف عن أسعار الفراخ اليوم في مصر، وذلك لأنها من أهم السلع الغذائية التي يريد الجميع الحصول عليها بشكل يومي، وتأتي الأسعار كما يلي:
- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهًا في المزرعة، فيما تراوح متوسط السعر النهائي في الأسواق ومحال التجزئة حوالي 125 جنيهًا للكيلو.
- بينما وصل أيضًا سعر كيلو الفراخ الساسو 97 جنيهًا بالمزرعة، بينما وصل متوسط سعر البيع للمستهلك في الأسواق ومحال بيع الطيور إلى 105 جنيهات للكيلو.
- استقر سعر طبق البيض الأبيض في سوق الجملة عند 115 جنيهًا، فيما بلغ سعره للمستهلك نحو 130 جنيهًا.
- وأما طبق البيض الأحمر، فسجل 120 جنيهًا بالجملة وارتفع إلى حوالي 135 جنيهًا عند البيع في الأسواق.