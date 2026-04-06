وكيل جوردان مينديز يوضح شروط اللاعب للإنضمام إلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:29 مساءً - كشف ألكسندر جونتران، وكيل اللاعب جوردان مينديز، لاعب وسط منتخب كاب فيردي ونادي روديز الفرنسي، عن حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرًا إلى أن الأمور لم تتعدَّ الأخبار المتداولة ولم يتم أي تواصل رسمي حتى الآن.

ويأتي الحديث عن مينديز في ظل خطة الأهلي لتعزيز خط وسط الفريق، خاصة مع اقتراب رحيل اللاعب المالي أليو ديانج، الذي سيغادر الفريق بنهاية الموسم الجاري للانضمام إلى نادي فالنسيا الإسباني، مما يجعل البحث عن بديل مناسب أولوية لدى الإدارة.

حقيقة تعاقد الأهلي مع جوردان مينديز

وقال جونتران في تصريحات صحفية "حتى هذه اللحظة، لم نتلق أي عرض رسمي من الأهلي أو من نادي روديز لبحث مستقبل اللاعب. نحن بالطبع منفتحون على دراسة أي مشروع رياضي يمكن أن يساهم في تطوير اللاعب، سواء على المستوى الفني أو الاحترافي، كما أن الجانب المالي سيكون من ضمن المعايير المهمة عند دراسة أي عرض."

وأضاف وكيل اللاعب: "الفرصة المتاحة لأي نادٍ يجب أن تساعد اللاعب على التطور وتحسين مستواه وتنمية موهبته بشكل عام، ونحن نضع ذلك في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرار. الأمر لا يرتبط فقط بمشاركته في كأس العالم المقبل، بل بأي مشروع رياضي يُعزز من قدراته ويتيح له المنافسة بشكل أفضل."

ويبلغ مينديز من العمر 22 عامًا، ويلعب في صفوف نادي روديز منذ صيف العام الماضي، وهو مرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2028، ما يعني أن أي انتقال محتمل لن يكون سهلاً أو سريعًا دون موافقة النادي الفرنسي.

وتؤكد هذه التصريحات من وكيل اللاعب أن الحديث عن انضمام مينديز إلى الأهلي لا يزال في مرحلة التلميحات الإعلامية فقط، ولم تتحول إلى مفاوضات رسمية، إلا أن الباب يبقى مفتوحًا أمام أي عرض مناسب يمكن أن يصل في الفترة المقبلة.

الأهلي يرغب في ضم جوردان مينديز

يبحث الأهلي عن بديل قادر على سد فراغ ديانج في خط الوسط، بعد تأكيد رحيله إلى فالنسيا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على قوة الفريق في الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي أو في البطولات القارية.

وبالرغم من ذلك، يبقى اسم جوردان مينديز مرتبطًا بالانتقال للأهلي في وسائل الإعلام الرياضية، وسط ترقب الجماهير لمعرفة مصير الصفقة، في وقت تستعد فيه إدارة الأهلي لدراسة عدة خيارات بديلة لتدعيم خط الوسط، مع مراعاة القدرات الفنية والمالية لأي لاعب يتم التعاقد معه.