بديل ديانج.. الأهلي المصري يفاضل بين عدة أسماء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 03:29 مساءً - تتحرك إدارة النادي الأهلي بخطوات مدروسة في سوق الانتقالات الصيفية، تحسبًا لرحيل نجم الوسط أليو ديانج، حيث وضعت اسم الدولي الرأس أخضري جوردان مينديز، لاعب روديز إيه إف، على رأس قائمة المرشحين لتعويضه، في خطوة مفاجئة تعكس رؤية فنية واضحة للموسم المقبل.

الأهلي يستهدف التعاقد مع جوردان مينديز لتعويض رحيل أليو ديانج

بدأت إدارة الأهلي بالفعل في دراسة ملف جوردان مينديز كخيار أول لتدعيم خط الوسط، خاصة مع اقتراب رحيل ديانج الذي أبدى رغبة قوية في خوض تجربة احترافية جديدة داخل أوروبا، ويأتي ترشيح مينديز في ظل متابعة دقيقة لمستواه مع فريقه الفرنسي، إلى جانب مشاركاته الدولية مع منتخب كاب فيردي.

ويُنظر إلى اللاعب كبديل مناسب بفضل قدراته البدنية الكبيرة، وانضباطه التكتيكي، بالإضافة إلى مرونته في شغل أكثر من مركز داخل الملعب، وهي عناصر يراها الجهاز الفني ضرورية للحفاظ على توازن الفريق.

تقارير تؤكد اقتراب انتقال أليو ديانج إلى فالنسيا الإسباني

في المقابل، تتزايد المؤشرات حول اقتراب ديانج من الرحيل، بعدما فشلت مفاوضات تجديد عقده مع الأهلي، بسبب تمسكه بخوض تجربة احترافية جديدة، وتشير تقارير إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه المبدئي مع نادي فالنسيا، للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد لثلاث سنوات.

هذا التطور دفع إدارة الأهلي للتحرك سريعًا لتأمين بديل بنفس الجودة، لتجنب أي فراغ فني قد يؤثر على أداء الفريق في المنافسات المحلية والقارية.

إدارة الأهلي تحسم صفقة مينديز خلال 15 يومًا وسط منافسة قوية

رغم تصدر مينديز قائمة الترشيحات، إلا أن القرار النهائي لم يُحسم بعد، حيث تواصل إدارة الأهلي دراسة عدة أسماء أخرى مطروحة على الطاولة، ووفقًا للمصادر، فإن النادي حدد مهلة زمنية لا تتجاوز 15 يومًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة.

ويأتي هذا التريث في إطار حرص الإدارة على اختيار اللاعب الأنسب فنيًا وماليًا، خاصة في ظل التحديات المنتظرة بالموسم الجديد، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تحركات مكثفة لحسم الملف، سواء بإتمام التعاقد مع مينديز أو الاتجاه إلى خيار بديل.