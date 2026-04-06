الأهلي المصري في مهمة التغيير الهجومي.. هل تنجح...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 أبريل 2026 04:26 مساءً - يواجه النادي الأهلي تحديًا حقيقيًا في خط هجومه مع اقتراب مرحلة الحسم في الموسم الحالي، حيث أصبحت القدرة على استغلال الفرص وتحويلها إلى أهداف تمثل الأزمة الأكبر للفريق، سواء للجهاز الفني أو الجماهير، هذه المشكلة ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة غياب المهاجم القناص الذي يملك القدرة على حسم الفرص أمام المرمى، وهو ما أثر على الأداء في المباريات الكبرى التي تتطلب دقة وفاعلية هجومية عالية.

رغم تواجد أسماء قوية في الخط الأمامي، إلا أن ضعف الأداء الفردي للبعض، إلى جانب التوظيف الفني غير الأمثل، أدى إلى انخفاض الإنتاج التهديفي بشكل ملحوظ، ما فرض على المدير الفني ييس توروب البحث عن حلول تكتيكية عاجلة لإعادة الحيوية للخط الأمامي واستعادة فاعلية الفريق أمام المرمى.

استغلال توروب للتوقف الدولي لتصحيح الأخطاء

أتاح التوقف الدولي الأخير فرصة ذهبية للجهاز الفني لمراجعة الأخطاء السابقة، وإعادة ترتيب الأدوار الهجومية بشكل يضمن استغلال قدرات اللاعبين القصوى.

وكان تركيز توروب كان على تطوير جمل تكتيكية جديدة تمنح صناع اللعب حرية أكبر، وتمكن الأجنحة من التوغل وإنهاء الهجمات بفاعلية أكبر، مع مراعاة توزيع اللاعبين وفق قدراتهم الطبيعية داخل الملعب.

الاستفادة من الخبرات الدولية للاعبين

أثبتت المباريات الدولية الأخيرة جدوى وضع اللاعبين في مراكزهم الأصلية، فزيزو يستعيد أفضل أداء له عندما يكون جناحًا أيمن، مما يسمح له بإرسال كرات عرضية دقيقة والتوغل بذكاء.

أما تريزيجيه، فالأدوار المتقدمة تمنحه قدرة أفضل على الربط بين الخطوط واستغلال إمكانياته البدنية في إنهاء الهجمات، وهو ما يمكن توروب من إعادة صياغة خطة الأهلي بشكل متوازن.

أفضل توليفة هجومية للأهلي في المرحلة القادمة تبدو بوضع زيزو كجناح أيمن، وأشرف بن شرقي كجناح أيسر، مع تريزيجيه في مركز المهاجم الثاني أو صانع ألعاب متقدم تحت المهاجم الصريح. هذا الترتيب يضمن استغلال مهارات اللاعبين الطبيعية ويعزز فاعلية الفريق في إنهاء الهجمات.

نجاح الهجوم يعتمد بشكل كبير على قوة وسط الملعب، وهنا يبرز دور إمام عاشور ومروان عطية. إمام يؤدي دور صانع الألعاب المتأخر، بينما يساهم عطية في الحفاظ على التوازن الدفاعي، ما يمنح الأهلي القدرة على بناء الهجمات بسرعة وكفاءة وتحويل الاستحواذ السلبي إلى فرص حقيقية أمام المرمى.

باختصار، تكمن فرصة الأهلي في المرحلة القادمة على إعادة توزيع الأدوار بشكل استراتيجي، واستغلال التوقف الدولي لتصحيح المسار الهجومي، واستثمار قدرات اللاعبين في مراكزهم الطبيعية لضمان أفضل جاهزية قبل المباريات الحاسمة في الدوري المصري والمنافسات القارية.