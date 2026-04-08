محمد ثروت وهشام ماجد يشوقان الجمهور لـ"اللعبة 5" أعلن الفنان المصري محمد ثروت عن إطلاق الإعلان الترويجي للجزء الخامس من المسلسل الكوميدي اللعبة تمهيدا لعرض إقرأ المزيد

أعلن الفنان المصري محمد ثروت عن إطلاق الإعلان الترويجي للجزء الخامس من المسلسل الكوميدي "اللعبة"، تمهيداً لعرضه قريباً على منصة "شاهد" الرقمية، بدءاً من 12 أبريل.
وشارك ثروت الإعلان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مرفقاً بموعد العرض، ما أثار تفاعلاً كبيراً من الجمهور.
أبدى المتابعون حماسهم لعودة المسلسل بموسم جديد يتضمن مواقف كوميدية وتحديات مبتكرة.
وكتب ثروت: "إعلان اللعبة 5 وصل يا صيع"، وهو أحد أشهر عبارات الفنان الكوميدية التي حققت رواجاً بين محبيه.
كما نشر الفنان هشام ماجد الإعلان الرسمي للمسلسل عبر حسابه على إنستغرام، معلقاً: "الموسم الخامس مليء بالمفاجآت".
تدور أحداث "اللعبة 5" حول استمرار التحديات بين فريقي "مازو" و"وسيم"، مع انضمام أعضاء جدد واستحداث تحديات مبتكرة.
يضم المسلسل نخبة من نجوم الكوميديا، منهم هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، بالإضافة إلى محمد ثروت، وظهور عدد من ضيوف الشرف.
يتولى إخراج العمل معتز التوني، ويعتمد نصه على كتابة جماعية لضمان تنوع الأفكار والأساليب الكوميدية.
