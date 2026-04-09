اطّلع على نتيجة مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:15 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد انتصارًا مهمًا خارج ملعبه على حساب غريمه فريق برشلونة بنتيجة 2-0، في المواجهة التي أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

جاء هدف التقدم لصالح الفريق المدريدي في توقيت مثالي قبل نهاية الشوط الأول، عندما سجل جوليان ألفاريز هدفًا رائعًا في الدقيقة 45، مستغلًا ركلة حرة مباشرة نفذها بإتقان في شباك الحارس خوان جارسيا، وذلك عقب طرد مدافع برشلونة باو كوبارسي.

وفي الشوط الثاني، عزز ألكسندر سورلوث تقدم أتلتيكو بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 70، بعد متابعة عرضية دقيقة من الجهة اليسرى، ليؤكد تفوق فريقه في اللقاء.

أحداث الشوط الأول في مباراة أتلتيكو مدريد ضد برشلونة

رغم النتيجة، كان برشلونة الطرف الأكثر خطورة في بداية المباراة، حيث أهدر عدة فرص محققة، كما ألغى الحكم هدفًا سجله ماركوس راشفورد بداعي التسلل في الدقيقة 19.

وشهد الشوط ذاته تبديلًا اضطراريًا في صفوف أتلتيكو مدريد، بعد إصابة هانكو، ليشارك بدلًا منه مارك بوبيل في الدقيقة 31، قبل أن يتلقى الأخير بطاقة صفراء ستحرمه من خوض لقاء الإياب.

أفضلية أتلتيكو رغم النقص العددي لبرشلونة

اضطر برشلونة لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد كوبارسي، ما صعّب مهمته في العودة بالنتيجة، رغم محاولاته المتكررة. في المقابل، نجح أتلتيكو مدريد في الحفاظ على نظافة شباكه، والخروج بانتصار ثمين يمنحه أفضلية كبيرة قبل مباراة العودة.