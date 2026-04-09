سورلوث يزيد من أوجاع البارسا.. اطّلع على هدف سورلوث...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 11:15 صباحاً - عزز فريق أتلتيكو مدريد تقدمه أمام نظيره فريق برشلونة في مباراة الكلاسيكو بدور الـ 8 بإضافة الهدف الثاني، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

هدف سورلوث يعمق جراح برشلونة

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 70 عن طريق ألكسندر سورلوث، بعدما استغل عرضية متقنة من الجهة اليسرى أرسلها ماتيو روجيري، ليقابلها بتسديدة قريبة داخل الشباك، مؤكدًا تفوق فريقه في اللقاء.

تفوق متواصل لأتلتيكو ضد برشلونة

وكان الفريق المدريدي قد أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله جوليان ألفاريز في الدقيقة 45 من ركلة حرة مباشرة، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف برشلونة بعد طرد المدافع باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

ويواجه برشلونة صعوبات كبيرة في العودة إلى المباراة، خاصة بعد اضطراره للعب بعشرة لاعبين، وهو ما استغله أتلتيكو مدريد لفرض سيطرته وتوسيع الفارق، ليقترب خطوة جديدة من تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل لقاء الإياب.