أمينة خليل تعود للسينما مع أحمد حلمي والدراما مع أحمد عز تستعد الفنانة أمينة خليل للعودة إلى نشاطها الفني من جديد بعد فترة غياب خلال العام الماضي حيث اختارت الابتعاد إقرأ المزيد

تستعد الفنانة أمينة خليل للعودة إلى نشاطها الفني من جديد، بعد فترة غياب خلال العام الماضي، حيث اختارت الابتعاد مؤقتاً عن تقديم أعمال فنية عقب زواجها، من أجل التفرغ لحياتها الشخصية وقضاء وقت مع زوجها أحمد زعتر، حيث تعمل حالياً على التحضير لفيلم سينمائي ومسلسل درامي جديدين، من المقرر انطلاقهما خلال الأسابيع المقبلة.

تعاقدت أمينة خليل على تقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد حلمي في فيلمه الجديد "حدوتة"، الذي من المنتظر بدء تصويره قريباً، والفيلم من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويشارك في بطولته كل من ماجد المصري ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي ذي طابع كوميدي خفيف، ومن المخطط عرضه في دور السينما خلال عام 2027.

وعلى صعيد الدراما، تستعد أمينة خليل لخوض تجربة جديدة من خلال مسلسل يتكون من 10 حلقات، يجمعها بالنجم أحمد عز، والمقرر عرضه عبر المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

ويتولى إخراج العمل مخرج إيطالي، وقد بدأ صُنّاع المسلسل بالفعل في التحضيرات، على أن ينطلق التصوير بعد انتهاء أحمد عز من ارتباطاته الفنية الحالية، في أولى تجاربه في دراما المنصات.