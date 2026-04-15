نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: دراسة إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية ببيئة تشريعية متوافقة مع المعايير الدولية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 02:07 صباحاً - محمد أحمد_ عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من شركة فيزا العالمية، برئاسة روبرت طومسون، النائب الأول للرئيس والرئيس العالمي لشؤون العلاقات الحكومية، وبمشاركة كايتلين ماكدونيل، نائبة الرئيس ورئيسة الشؤون الدولية، لبحث تعزيز استثمارات الشركة في مصر وتحويل القاهرة إلى مركز إقليمي للابتكار الرقمي، وكذلك التعاون في المشاركة في إنشاء أول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية المصرية، دعمًا لزيادة الصادرات واستهداف أسواق جديدة عبر نماذج وأنظمة وأفكار مبتكرة.

يأتي اللقاء في ضوء المشاورات والمناقشات التي يجريها الوزير خلال زيارته الرسمية إلى واشنطن مع عدد من قيادات الشركات العالمية لتعزيز استثماراتهم في السوق المصرية واستعراض الحوافز الاستثمارية وخطط الإصلاح والتطوير، بما يدعم استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد الدكتور فريد أن الاقتصاد المصري جاهز ومؤهل لاستقبال الاستثمارات في مختلف القطاعات، مستعرضًا القفزة التي حققتها مصر في رقمنة القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تبني أطر تنظيمية حديثة تشمل الهوية الرقمية، ومعرفة العميل إلكترونيًا، والتعاقد الإلكتروني، وهو ما أسهم في إحداث تحول جذري في بيئة الاستثمار.

وأوضح أن هذه الإصلاحات انعكست في مؤشرات ملموسة، أبرزها نمو عدد المستثمرين الجدد في البورصة من 25 ألف إلى 350 ألف مستثمر سنويًا خلال ثلاث سنوات فقط، بفضل منظومة التسجيل الرقمي، إضافة إلى تمكين الشباب عبر إتاحة فتح حسابات استثمارية بدءًا من سن 15 عامًا، بما يعزز ثقافة الادخار والاستثمار المبكر.

وأضاف أن الإصلاحات شملت أيضًا رقمنة التأمين والتمويل الجماعي، من خلال تفعيل الأطر التنظيمية للتمويل الجماعي وإصدار وثائق التأمين إلكترونيًا بالكامل.

وكشف الدكتور فريد عن دراسة إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية متخصصة ترتكز على ثلاثة محاور، الأول يتمثل في أطر قانونية دولية توفر بيئة تشريعية متوافقة مع المعايير العالمية لجذب صناديق رأس المال المخاطر.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى أن المحور الثاني يتعلق بمراكز البيانات الخضراء على السواحل الشمالية، التي تعتمد على الطاقة المتجددة، مع الاستفادة من مرور 21 كابلًا بحريًا عبر قناة السويس، بما يعزز مكانة مصر كمحور عالمي لتدفق البيانات.

أما المحور الثالث فيستهدف توطين صناعة البرمجيات وتعظيم الاستفادة من الكوادر المصرية المتميزة في الرياضيات والفيزياء لخلق قيمة مضافة في مجال الذكاء الاصطناعي محليًا.

قيادات فيزا” العالمية : ملتزمون بزيادة استثماراتنا في مصر والحكومة المصرية تنفذ أجندة إصلاح جادة

من جانبهم، أشادت قيادات شركة فيزا بالأجندة الإصلاحية التي تنفذها الدولة المصرية، مؤكدين التزامهم بتوسيع استثماراتهم في السوق المصري، مشيرين إلى ارتفاع عدد موظفي مكتب فيزا بالقاهرة إلى أكثر من 130 موظفًا ليصبح مركزًا إقليميًا يخدم شمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان.

كما استعرضوا نجاح عدد من المبادرات، من بينها مشروع بطاقة المواطن بمحافظة بورسعيد، ومبادرة القرى الرقمية لدعم المشروعات متناهية الصغر، وبحثوا فرص التعاون في رقمنة الخدمات الحكومية المختلفة.

واختتم الدكتور فريد الاجتماع بدعوة شركة فيزا للمشاركة في إنشاء مختبر تنظيم تكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox) الذي تعتزم الوزارة تأسيسه بمركز تدريب التجارة الخارجية، بهدف توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأعربت قيادات فيزا عن اهتمامها بالمشاركة في هذه المبادرة، بما يعزز دورها كشريك استراتيجي في دعم جهود مصر نحو التحول الرقمي الشامل وتعزيز تنافسية الصادرات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار: دراسة إنشاء مناطق مالية وتكنولوجية ببيئة تشريعية متوافقة مع المعايير الدولية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.