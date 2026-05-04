عادت من جديد.. تردد قناة دريم 1 الجديدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 12:29 مساءً - نجحت قناة دريم 1 تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في فترة قصيرة بفضل تنوع محتواها الإعلامي الذي يجمع بين البرامج الاجتماعية والحوارية والترفيهية لذلك هي الاختيار الأفضل للمشاهدين أيضا حرصت القناة علي تحديث التردد المستمر لضمان أعلى جودة للمشاهد .
التردد الجديد لقناة دريم 1 علي النايل سات
تأتي بيانات تردد قناة دريم one على النحو التالي:
- التردد : 11766
- الاستقطاب : افقي (H)
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطا : 5/6
طريقة تنزيل القناة على الرسيفر خطوة بخطوة
من خلال الخطوات التالية يمكن تنزيل القناة كالاتي:
- ندخل على menu.
- نختار installation، التركيب.
- ندخل على manual scan، البحث اليدوي.
- نحدد القمر الصناعي نايل سات.
- نكتب بيانات القناة كاملة من تردد ومعدل ترميز، إلخ.
- نضغط على خيار البحث، search.
- بظهور القناة، نقوم بحفظها.