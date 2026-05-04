صراع مشتعل على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 صباحاً - يتواصل الصراع القوي على لقب ترتيب هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم، في ظل تألق عدد من أبرز نجوم الهجوم في المسابقة، مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

عدد أهداف كيليان مبابي في الليجا

ويتصدر القائمة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد برصيد 24 هدفًا، ليؤكد حضوره القوي في موسمه الأول مع الفريق الملكي، ويضع نفسه كأبرز المرشحين لحصد لقب الهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

في المركز الأول مبابي يأتي في المركز الثاني فيدات موريكي مهاجم ريال مايوركا برصيد 21 هدفًا، في موسم استثنائي للنجم الكوسوفي الذي يواصل تقديم مستويات مميزة.

وفي المركز الثالث، يظهر نجم برشلونة الشاب لامين يامال برصيد 16 هدفًا، متساويًا مع أنتي بوديمير مهاجم أوساسونا، ليؤكد الثنائي حضورهما القوي في سباق التهديف.

ويحتل المركز الخامس فيران توريس برصيد 15 هدفًا، بالتساوي مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، الذي دخل بقوة دائرة المنافسة بعد تألقه الأخير.

ويأتي خلفهم ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسييداد برصيد 14 هدفًا، ثم كل من روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة وبورخا إيغليسياس مهاجم سيلتا فيغو برصيد 13 هدفًا لكل منهما، ويكمل القائمة ألكسندر سورلوث مهاجم أتلتيكو مدريد برصيد 12 هدفًا.

ومع استمرار المنافسة ووجود عدة جولات متبقية، يبدو أن سباق الهدافين سيظل مفتوحًا حتى اللحظات الأخيرة، خاصة مع الفارق القابل للتقليص بين النجوم، ما ينذر بنهاية مثيرة في الليغا هذا الموسم.