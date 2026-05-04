”بقيادة فيني” اطّلع على نتيجة مباراة ريال مدريد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 صباحاً - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوزًا مهمًا خارج أرضه على حساب نظيره فريق إسبانيول بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الشوط الأول

وشهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث تبادل الطرفان المحاولات دون ترجمتها إلى أهداف، رغم بعض الفرص الخطيرة، أبرزها تسديدة فينيسيوس جونيور التي ارتطمت بالقائم، إلى جانب تألق الحارس أندري لونين في التصدي لهجمة محققة.

كما تعرض فيرلاند ميندي للإصابة مبكرًا، ليغادر الملعب ويشارك بدلًا منه فران غارسيا.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، فرض ريال مدريد سيطرته بشكل أكبر، ونجح في فك شفرة دفاع إسبانيول عند الدقيقة 55، بعدما سجل فينيسيوس هدف التقدم، مستغلًا تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء. وواصل النجم البرازيلي تألقه، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66، مؤكدًا تفوق الفريق الملكي.

حاول إسبانيول العودة في النتيجة، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من ريال مدريد، الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وكاد فينيسيوس أن يسجل هدفًا ثالثًا (هاتريك)، لكنه أهدر فرصة محققة في الدقائق الأخيرة.

بهذا الفوز، يواصل ريال مدريد مطاردة الصدارة ويؤجل حسم اللقب، بينما قدم فينيسيوس أداءً استثنائيًا استحق به جائزة رجل المباراة.