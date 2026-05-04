البرلمان يفوض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة طلبات المناقشة العامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 01:24 مساءً - فوض مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة والمقدمة من بعض النواب.

وتضم طلبات المناقشة العامة، طلب العضو دينا هلالي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ برامج التنمية الأسرية لدعم استقرار الأسرة المصرية وحماية الأطفال، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تعزيز الاستفادة من المخلفات وإعادة التدوير.

كما تتضمن قائمة طلبات المناقشة العامة، طلب العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة من هذا المورد المهم، والنائبة رحاب عبد الرحيم الغول، وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير خدمات الانترنت "غير المحدود للمواطنين" بديلًا للإنترنت المحدود ونظام الباقات، وكذلك طلب النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حوكمة ودعم الكيانات الشبابية.

وتتضمن طلبات المناقشة العامة الموجهة إلى الحكومة أمام مجلس النواب، طلب أحمد ناصر سيد عيد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع الصناعة ودعم المنتج المحلي، والنائبة رحاب عبد الرحيم الغول وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالمشروعات الصغيرة التي تعد قاطرة التنمية في مصر، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة.

كما يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والمقدم من الحكومة في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة.

ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، في ضوء تقرير لجنة الخطة والموازنة.