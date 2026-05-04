اطّلع على هدف فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 صباحاً - تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في مباراته أمام إسبانيول، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، في اللقاء المقام مساء اليوم الأحد على ملعب كورنيلا إل برات.

هدف فينيسيوس جونيور أمام إسبانيول

جاء هدف التقدم لصالح الفريق الملكي عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد لقطة فردية مميزة استغل خلالها ارتباك دفاع أصحاب الأرض، ليتجاوز أكثر من لاعب بمهارة قبل أن يسدد الكرة بنجاح داخل الشباك.

الهدف جاء بعد تمريرة متقنة من زميله جونزالو جارسيا، ليؤكد الانسجام الهجومي للفريق المدريدي في هذه المواجهة المهمة.

عدد أهداف فينسيوس جونيور هذا الموسم

وبهذا الهدف، رفع فينيسيوس رصيده إلى 14 هدفًا في جدول ترتيب هدافي الليجا، ليواصل تألقه هذا الموسم ويعزز موقعه بين أبرز الهدافين في المسابقة.

ويأتي هذا التقدم في توقيت حاسم بالنسبة لريال مدريد، الذي يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري، وتفادي أي تعثر قد يمنح الأفضلية لمنافسيه في الجولات المتبقية.