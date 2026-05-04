تنامين جيدًا لكنكِ مرهقة؟.. جودة النوم أهم من عدد ساعاته

تنامين جيدًا لكنك مرهقة؟، سؤال يتكرر يوميًا لدى كثير من النساء، رغم الالتزام بعدد ساعات النوم الموصى بها.

تنامين جيدًا لكنك مرهقة؟، ربما لأن المشكلة لا تتعلق بعدد الساعات بقدر ما تتعلق بجودتها، فالحقيقة أن النوم ليس مجرد وقت نقضيه في السرير، بل عملية معقدة يتداخل فيها الدماغ والهرمونات والعادات اليومية.

إذًا لماذا تستيقظين وكأنك لم تنامي؟ والإجابة هنا تبدأ من فهم الفرق بين "النوم الكافي" و"النوم الصحي".

في هذا التقرير، نحاول تفكيك هذه المعادلة، بين أرقام علمية، ومؤشرات صحية، ورأي طبي يوضح الصورة كاملة.

النوم الكافي لا يعني نومًا جيدًا

تشير الدراسات إلى أن متوسط نوم المرأة يصل إلى نحو 8 ساعات و27 دقيقة يوميًا، ومع ذلك تعاني كثيرات من انخفاض جودة النوم المفارقة هنا أن الجسم قد يحصل على “الكمية”، لكنه لا يحصل على “الراحة”.

فجودة النوم ترتبط بمدى عمق النوم، وعدد مرات الاستيقاظ خلال الليل، وقدرة الجسم على الدخول في مراحل النوم العميق، وليس فقط عدد الساعات.

وتوضح العديد من الأبحاث الطبية أن نسبة كفاءة النوم الطبيعية لدى النساء تبلغ نحو 82%، أي أن جزءًا من الوقت في السرير لا يُحسب نومًا فعليًا

ينصح باتباع روتين خاص لتحسين جودة النوم

أرقام صادمة.. لماذا تشعر النساء بالإرهاق أكثر؟

الأرقام التي توصلت لها الدراسات والأبحاث العلمية تكشف جانبًا مهمًا من المشكلة:

- نحو 65.5% من النساء يعانين من اضطرابات في النوم خلال شهر واحد.

- أكثر من 40% يعانين من اضطرابات متوسطة إلى شديدة.

- قرابة نصف النساء ينمن أقل من 7 ساعات فعليًا رغم بقائهن في السرير لفترة أطول.

كما تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالأرق بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالرجال.

هذه الأرقام تفسر لماذا يتكرر السؤال: تنامين جيدًا لكنك مرهقة؟.. لأن النوم نفسه قد يكون متقطع أو غيرعميق.

ما الذي يفسد جودة النوم دون أن نشعر؟

المشكلة لا تكون دائمًا واضحة، بل تتسلل في تفاصيل بسيطة لعل أبرزها ما يلي :

استخدام الهاتف قبل النوم. القلق والتفكير الزائد. تناول الكافيين في المساء. اضطراب مواعيد النوم. التغيرات الهرمونية.

وتؤكد تقارير حديثة أن التوتر والعادات اليومية مثل الشاشات والكافيين من أهم أسباب “النوم غير المريح”، حتى مع الحصول على 7 أو 8 ساعات نوم.

الهرمونات.. العامل الخفي

النساء أكثر تأثرًا بتغيرات النوم بسبب الهرمونات، خاصة خلال:

فترة الدورة الشهرية. الحمل. سن اليأس.

هذه التغيرات تؤثر على الساعة البيولوجية وجودة النوم، وتزيد من فرص الاستيقاظ المتكرر أو النوم الخفيف.

طبيب متخصص يكشف التفاصيل

يقول الدكتور أحمد سامح، استشاري طب النوم واضطرابات الجهاز العصبي، أن المشكلة التي نراها كثيرًا في العيادات ليست قلة النوم، بل سوء جودته، فهناك فرق كبير بين أن تنامي 8 ساعات متقطعة، وأن تنامي 6 ساعات عميقة ومتواصلة.

وأكد عبر تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن جسم الإنسان يحتاج إلى الدخول في مراحل النوم العميق، لأنها المسؤولة عن استعادة الطاقة وتنظيم الهرمونات، وإذا لم تحدث هذه المراحل بشكل كافي، يزيد الشعور بالإرهاق مهما طال وقت النوم.

وعن أبرز الأخطاء التي تهدد جودة النوم، قال أن أخطر ما يؤثر على جودة النوم هو استخدام الهاتف قبل النوم، والتفكير الزائد، وعدم ثبات مواعيد النوم. هذه عوامل تجعل الدماغ في حالة نشاط بدلًا من الاسترخاء.

يعتبر النوم العميق من أهم طرق علاج الإرهاق

متى يتحول الإرهاق إلى إنذار؟

ليس كل شعور بالتعب يعتبر أمرا طبيعيًا، فهناك علامات تستدعي الانتباه منها:

- الاستيقاظ مرهقة بشكل يومي.

- صداع صباحي مستمر.

- صعوبة التركيز.

- الرغبة في النوم خلال النهار.

في هذه الحالة، قد يكون السبب اضطراب في النوم مثل الأرق أو خلل الساعة البيولوجية.

طرق تحسنين جودة نومك؟

الحلول ليست معقدة، لكنها تحتاج التزام لتحقيق أقصى استفادة، بناء على رأي دكتور أحمد سامح، مؤكدا أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الالتزام بعادات نوم صحية يمكن أن يقلل اضطرابات النوم بشكل ملحوظ ويحسن جودة الحياة.

ومن أبرز النصائح التي قدمها:

تثبيت موعد النوم والاستيقاظ. إيقاف الهاتف قبل النوم بساعة. تقليل الكافيين مساءً. تهيئة غرفة النوم (إضاءة هادئة، حرارة مناسبة). ممارسة نشاط بدني خفيف

خلاصة القول

تنامين جيدًا لكنك مرهقة؟.. ربما لأنك تركزين على عدد الساعات وتغفلين الجودة.

النوم ليس مجرد وقت، بل عملية حيوية دقيقة، وإذا اختلت، يظهر التعب حتى مع النوم الكافي.