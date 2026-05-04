لمحبي ومتابعي المسلسلات.. تردد قناة الجماهيرية الليبية الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 02:17 صباحاً - نجحت قناة الجماهرية الليبية في جذب عدد كبير من الجمهور داخل ليبيا وخارجها بفضل تنوع محتواها الذي يعرض البرامج الثقافية والاجتماعية والاخبار الحصرية على مدار اليوم لذلك هي الاختيار الأفضل للمشاهد وحرصت القناة على الاستمرار في تحديث التردد لضمان أعلى جودة للمشاهد .

التردد الجديد لقناة الجماهيرية الليبية على النايل سات :

التردد : 10971

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

الجودة : HD

كما يوجدر تردد اخر للقناة كالتالي

التردد :10727

الاستقطاب : افقي (H)

معدل الترميز : 27500

الجودة : (SD)

طريقة ضبط تردد قناة الجماهيرية الليبية

من خلال الخطوات التالية يمكن تنزيل القناة كالاتي: