الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة فيديو الإسماعيلية المتداول

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن ادعاء شخص ما بتعدي عدد من الأفراد على أرض زراعية ملك له في الإسماعيلية، وذلك تحت تهديد السلاح وإطلاق عيارات نارية عليه، ويزعم عدم استجابة الأجهزة الأمنية لاتصالاته لنجدته.

تصريح وزارة الداخلية

صرحت الداخلية اليوم الخميس 6 مايو في بيان لها، أنه تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو صوير بتاريخ 4 مايو من المحامى الوكيل عن والد القائم على نشر مقطع الفيديو، والإبلاغ عن وقوع ضرر لموكله من مقاول وأحد مستأجري الأرض، وتعديهم علي الحد الفاصل للأرض وإتلاف بعض المزروعات، ومنعهم لدخوله أرضه والاستيلاء عليها.

ورد في البيان الصادر عن وزارة الداخلية أن المقاول حاصل على قرار تمكين للأرض بتاريخ 25/10/2025 وأن الأرض آلت إليه بالميراث عن والدته في عام 2001.

وأشار المقاول إلى وجود خلافات سابقة مع مقدم البلاغ ونجله حول ملكية جزء من الأرض، وأوضح أن مستأجري الأرض نفوا حدوث أي اعتداء.

وقد تم ضبط ناشر الفيديو وتبين أن له سجل جنائي وعند مواجهته والاستماع لأقواله أقر بوجود خلافات مالية بخصوص ملكية الأرض، وأضاف أنه قدم ادعاء كاذب بتعرضه لإطلاق النار والتعدي عليه من قِبل الطرف الآخر، وأضاف أنه بعد اتصاله بالشرطة وطلب النجدة تجنب مقابلتهم خوفًا من ضبطه بسبب صدور حكم مسبق بحبسه في إحدى القضايا.