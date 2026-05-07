النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

مبادرة إنسانية بمصر.. توصيل مياه الشرب مجانًا بالشرقية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - أعلن اللواء أ.ح مهندس "محمد عثمان محمد" الذي يشغل منصب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل مياه الشرب لنحو 750 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار جهود الشركة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

أوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تسهيل حصول المواطنين المستحقين على خدمة مياه الشرب بشكل مجاني، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المنظمة، وبما يضمن تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية والتكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية برفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار رئيس الشركة إلى أن هذه الجهود تُنفذ استنادًا إلى بروتوكول تعاون مُبرم بين الشركة وعدد من المؤسسات الأهلية، بهدف إيصال مياه الشرب دون مقابل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في عدد من مراكز المحافظة، من بينها الحسينية، كفر صقر، بلبيس، والزقازيق.

وأضاف أن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية قامت بدراسة الحالات المستحقة بشكل فردي من خلال المعاينات الميدانية، حيث تم فحص ما يقرب من 1200 حالة، والانتهاء فعليًا من توصيل الخدمة لـ 750 أسرة حتى الآن.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم المبادرات الإنسانية الهادفة إلى رعاية الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى والمراكز والمدن، مشيدًا بجهودها في توفير الخدمات الأساسية والرعاية الاجتماعية والصحية لهم.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسات المجتمع المدني، والذي أسفر عن توفير مياه شرب نظيفة للأسر المستحقة دون تحميلهم أي أعباء مالية، مؤكدًا أن هذه المبادرات تمثل نموذجًا فعالًا للتكافل المجتمعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

