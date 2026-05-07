هل هي حيلة مرورية؟ فيديو لمندوبي توصيل السعودية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي حالة واسعة من الجدل، بعدما كشف عن قيام عدد من مندوبي التوصيل بترك "شنط" مركباتهم الخلفية مفتوحة أثناء الوقوف أمام أحد محال التموينات، في مشهد اعتبره كثيرون محاولة لتجنب رصد المخالفات المرورية عبر الكاميرات الذكية.

وأظهر الفيديو مجموعة من سيارات التوصيل متوقفة بشكل متتالي أمام المحل، بينما تعمد السائقون إبقاء الصندوق الخلفي مفتوحًا بطريقة لافتة، ما أثار تساؤلات المتابعين حول الدافع الحقيقي وراء هذا التصرف ومدى قانونيته وفق الأنظمة المرورية المعمول بها.

فيديو متداول يكشف استخدام فتح الشنط لتغطية لوحات المركبات

وبحسب ما أظهره المقطع المتداول، فإن بعض مندوبي التوصيل يعتمدون على فتح الصندوق الخلفي للمركبة أثناء التوقف، بما يؤدي إلى حجب جزء من لوحة السيارة الخلفية أو تقليل وضوحها أمام أنظمة الرصد الآلي.

وتداول مستخدمون للمواقع الاجتماعية تفسيرات مختلفة لهذا السلوك، حيث رأى البعض أنه محاولة مباشرة لتفادي تسجيل مخالفات الوقوف الخاطئ، خاصة في المواقع التجارية المزدحمة التي تشهد رقابة إلكترونية مستمرة.

في المقابل، اعتبر آخرون أن ما حدث قد يكون تصرفًا فرديًا من بعض السائقين ولا يمثل جميع العاملين في قطاع خدمات التوصيل، الذي يشهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.

تفاعل واسع على مواقع التواصل حول قانونية التصرف

المشهد المتداول أشعل نقاشًا واسعًا بين المتابعين، إذ وصف عدد من المغردين هذه الطريقة بأنها “تحايل واضح” على أنظمة المرور، مؤكدين أن فتح الشنط الخلفية بقصد إخفاء اللوحات يُعد مخالفة تستوجب العقوبة.

بينما أشار آخرون إلى أن مندوبي التوصيل يواجهون ضغوطًا متواصلة تتعلق بسرعة تسليم الطلبات وصعوبة إيجاد مواقف نظامية بالقرب من المحال والمطاعم، ما يدفع بعضهم إلى التوقف بشكل مؤقت في أماكن غير مخصصة.

وطالب متابعون بزيادة التوعية المرورية لسائقي تطبيقات التوصيل، إلى جانب توفير مواقف مخصصة لهم بالقرب من المنشآت التجارية للحد من الازدحام والمخالفات المتكررة.

أنظمة الرصد المروري تتابع مخالفات إخفاء اللوحات

ويأتي تداول المقطع في ظل اعتماد الجهات المرورية على أنظمة إلكترونية متقدمة لرصد مخالفات الوقوف وحجب اللوحات وتنظيم الحركة في الشوارع والمناطق التجارية.

وأكد مختصون أن أي محاولة لإخفاء بيانات المركبة أو تعطيل وضوح اللوحات أمام كاميرات الرصد قد تُصنف ضمن المخالفات المرورية الصريحة، حتى وإن تمت بطرق غير مباشرة.

ورغم عدم صدور تعليق رسمي بشأن الفيديو المتداول حتى الآن، إلا أن المقطع أعاد الجدل مجددًا حول بعض الممارسات الفردية التي يلجأ إليها البعض لتفادي المخالفات، وسط مطالب بتشديد الرقابة وتعزيز الالتزام بالأنظمة المرورية.