تطور مفاجئ وضربة قوية.. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة مصطفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 12:29 مساءً - أعلن طيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد جاب الله تفاصيل إصابة حارس مرمي الشياطين الحمر مصطفى شوبير عقب مواجهة إنبي في الجولة الماضية قبل الأخيرة لمرحلة التتويج الدوري المصري لموسم 2025/2026.

الكشف عن تفاصيل إصابة مصطفى شوبير

وأوضح أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن شوبير خضع لفحوصات طبية وأشعة رنين مغناطيسي، والتي كشفت عن إصابته بشد في الجزء السفلي من العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي ستحتاج إلى برنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي أن الجهاز الطبي وضع خطة علاج طبيعي وتأهيل بدني للحارس، على أن يبدأ تنفيذها خلال الأيام القادمة، تمهيدًا لعودته تدريجيًا للمشاركة مع الفريق.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

كان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثية نظيفة، ليواصل تمسكه بفرص المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، إلى جانب السعي لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، ويتبقى له لقاء حاسم أمام المصري، سيكون له دور كبير في تحديد موقفه النهائي من المنافسة.