اطّلع على تسريب صور متداولة تثير تضجة.. هل وقع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - أثارت صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي للنجم المصري محمد صلاح، وهو يرتدي قميص نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، حالة كبيرة من الجدل بين الجماهير، حيث اعتقد البعض في البداية أنها توثق انتقاله للفريق خلال الفترة المقبلة.

صور توقيع محمد صلاح لـ أتلتيكو مدريد

وجاء انتشار الصورة بالتزامن مع تداول أنباء غير مؤكدة تتحدث عن وجود مفاوضات بين اللاعب وأحد أندية الدوري الإسباني، مع حديث عن عرض ضخم يمتد لعدة سنوات، وهو ما زاد من حالة التكهنات حول مستقبل قائد منتخب مصر بعد نهاية رحلته مع ليفربول.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، خاصة أنها ظهرت بشكل احترافي يوحي بأنها حقيقية، ما جعل البعض يربط بينها وبين شائعات رحيل اللاعب عن الدوري الإنجليزي، وفتح الباب أمام احتمالات انتقاله إلى أكثر من وجهة سواء في أوروبا أو خارجها.

حقيقة توقيع محمد صلاح لأتلتيكو مدريد؟

لكن حتى هذه اللحظة، لم يصدر أي إعلان رسمي من نادي أتلتيكو مدريد أو من محمد صلاح نفسه يؤكد صحة ما يتم تداوله، كما أن كل التقارير المؤكدة تشير إلى أن الملف لا يزال في إطار الشائعات والتكهنات الإعلامية.

ومع التحقق من الصورة، تبين أنها ليست حقيقية، بل تم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفسر ظهورها بشكل واقعي ومقنع، في ظل الانتشار المتزايد لمثل هذه التقنيات التي أصبحت قادرة على محاكاة الصور بشكل دقيق، ما يتطلب الحذر عند التعامل مع أي محتوى متداول دون مصدر رسمي واضح.