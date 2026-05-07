النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

النقل تعلن أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل.. وخصم 50% على كافة الاشتراكات

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

ضبط طالب تعدى على مدرس بالضرب بإستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بالدقهلية

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

الجبهة الوطنية عن زيارة الرئيس للإمارات وسلطنة عمان: رسائل حاسمة في توقيت بالغ الدقة

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

تفاصيل تلقى محمد صلاح عرضاً جديدًا بـ20 مليون يورو

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

«الأعلى للإعلام» يسمح بمد فترات البث للقنوات لتغطية مباراتي نهائي الكونفيدرالية

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج: بدأنا نقل الحجاج إلى مكة المكرمة وسط إشادة واسعة بالخدمات والتنظيم (صور)

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

تعزيز التعاون المصري الإسباني في مجالات سلامة الغذاء

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

وزير الزراعة يبحث مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية تعزيز الأمن الغذائي

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

خالد هاشم: إطلاق أول صندوق استثماري لتمويل القطاع الصناعي من المواطنين في يوليو المقبل

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

د. إسلام عزام: ندرس استحداث بعض الحوافز لتنشيط تداول شهادات الكربون

الرئيسية فن ومشاهير

6 لاعبين جدد.. جورجيوس دونيس يستقر على قائمة...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
6 لاعبين جدد.. جورجيوس دونيس يستقر على قائمة...

6 لاعبين جدد.. جورجيوس دونيس يستقر على قائمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - بدأت ملامح التحضيرات الخاصة بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم تتضح بشكل مبكر، مع دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في المرحلة الأخيرة من التجهيزات الإدارية والفنية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تُعد الأوسع من حيث عدد المنتخبات والملاعب.

وشهدت الأيام الماضية تحركات إجرائية مهمة تمثلت في بدء استخراج تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من اللاعبين الذين يضعهم الجهاز الفني ضمن دائرة المتابعة، في خطوة تهدف إلى إنهاء كافة المتطلبات الإدارية مبكرًا، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الإعداد الفني.

قائمة جورجيوس دونيس في كأس العالم 

ضمت القائمة الأولية التي تم التعامل معها إداريًا ستة لاعبين من الدوري المحلي، من بينهم ثنائي بارز يمثلان أندية منطقة القصيم، وهما مدافع نادي التعاون متعب المفرج، ولاعب نادي الخلود الشاب عبدالعزيز العليوة، وذلك في إطار متابعة العناصر التي قد تدخل ضمن الخيارات النهائية للمدرب.

وتعكس هذه الخطوة مدى الجدية في التعامل مع ملف كأس العالم منذ وقت مبكر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى ضمان جاهزية اللاعبين على كافة المستويات، سواء الفنية أو الإدارية، لتجنب أي عقبات قد تعطل مسار التحضير أو السفر قبل انطلاق المعسكر الأخير.

استعدادات منتخب السعودية لكأس العالم 

يُعد المعسكر الإعدادي الختامي محطة مفصلية في رحلة “الأخضر” نحو المونديال، إذ سيشهد الحسم النهائي لقائمة تضم 26 لاعبًا فقط، سيتم اعتمادهم رسميًا لتمثيل المنتخب في البطولة، بعد سلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية التي تسبق الإعلان النهائي.

كما تهدف هذه الإجراءات المبكرة إلى منح الجهاز الفني مرونة كاملة في اختيار العناصر الأنسب، مع توفير بيئة مستقرة تساعد على التركيز في الجوانب الفنية والتكتيكية دون الانشغال بالملفات الإدارية في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يواصل المنتخب السعودي وضع خطواته بثبات نحو المشاركة العالمية، وسط تطلعات كبيرة لتقديم ظهور قوي يواكب تطور الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.

سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

أخبار ذات صلة

0 تعليق