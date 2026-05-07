6 لاعبين جدد.. جورجيوس دونيس يستقر على قائمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:17 مساءً - بدأت ملامح التحضيرات الخاصة بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم تتضح بشكل مبكر، مع دخول الاتحاد السعودي لكرة القدم في المرحلة الأخيرة من التجهيزات الإدارية والفنية استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تُعد الأوسع من حيث عدد المنتخبات والملاعب.

وشهدت الأيام الماضية تحركات إجرائية مهمة تمثلت في بدء استخراج تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعدد من اللاعبين الذين يضعهم الجهاز الفني ضمن دائرة المتابعة، في خطوة تهدف إلى إنهاء كافة المتطلبات الإدارية مبكرًا، قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الإعداد الفني.

قائمة جورجيوس دونيس في كأس العالم

ضمت القائمة الأولية التي تم التعامل معها إداريًا ستة لاعبين من الدوري المحلي، من بينهم ثنائي بارز يمثلان أندية منطقة القصيم، وهما مدافع نادي التعاون متعب المفرج، ولاعب نادي الخلود الشاب عبدالعزيز العليوة، وذلك في إطار متابعة العناصر التي قد تدخل ضمن الخيارات النهائية للمدرب.

وتعكس هذه الخطوة مدى الجدية في التعامل مع ملف كأس العالم منذ وقت مبكر، حيث يسعى الجهاز الفني إلى ضمان جاهزية اللاعبين على كافة المستويات، سواء الفنية أو الإدارية، لتجنب أي عقبات قد تعطل مسار التحضير أو السفر قبل انطلاق المعسكر الأخير.

استعدادات منتخب السعودية لكأس العالم

يُعد المعسكر الإعدادي الختامي محطة مفصلية في رحلة “الأخضر” نحو المونديال، إذ سيشهد الحسم النهائي لقائمة تضم 26 لاعبًا فقط، سيتم اعتمادهم رسميًا لتمثيل المنتخب في البطولة، بعد سلسلة من الاختبارات الفنية والبدنية التي تسبق الإعلان النهائي.

كما تهدف هذه الإجراءات المبكرة إلى منح الجهاز الفني مرونة كاملة في اختيار العناصر الأنسب، مع توفير بيئة مستقرة تساعد على التركيز في الجوانب الفنية والتكتيكية دون الانشغال بالملفات الإدارية في اللحظات الأخيرة.

وبذلك يواصل المنتخب السعودي وضع خطواته بثبات نحو المشاركة العالمية، وسط تطلعات كبيرة لتقديم ظهور قوي يواكب تطور الكرة السعودية في السنوات الأخيرة.