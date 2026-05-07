ماذا يحدث لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 مايو 2026 تراجعه مع بداية التعاملات الصباحية، وهو سجل سلسلة انخفاضات ممتدة منذ بداية الأسبوع، وسط تحركات نشطة في سوق الصرف المحلي.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم

وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو نحو 62.02 جنيه للشراء، و62.20 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك

شهد سعر صرف اليورو اليوم تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في مصر، وجاءت أبرز المستويات المعلنة كالتالي: