ماذا يحدث لسعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 7 مايو 2026 تراجعه مع بداية التعاملات الصباحية، وهو سجل سلسلة انخفاضات ممتدة منذ بداية الأسبوع، وسط تحركات نشطة في سوق الصرف المحلي.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري اليوم
وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر اليورو نحو 62.02 جنيه للشراء، و62.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك
شهد سعر صرف اليورو اليوم تفاوتًا طفيفًا بين البنوك العاملة في مصر، وجاءت أبرز المستويات المعلنة كالتالي:
- وصل سعر اليورو في ميد بنك عند 61.81 جنيه للشراء، و62.27 جنيه للبيع.
- أيضًا وصل سعر اليورو البنك الأهلي الكويتي لحوالي 61.50 جنيه للشراء، و62.16 جنيه للبيع.
- أما عن سعر اليورو بنك نكست سجل 61.56 جنيه للشراء، و62.22 جنيه للبيع.
- بينما سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 61.58 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع.
- فيما سجل أيضًا سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 61.50 جنيه للشراء، و62.16 جنيه للبيع.
- جاء سعر اليورو في بنك مصر عند 61.58 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع.
- أيضًا جاء سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 61.58 جنيه للشراء، و62.25 جنيه للبيع.
- وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي 61.56 جنيه للشراء، و62.22 جنيه للبيع.
- أيضًا سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 61.56 جنيه للشراء، و62.22 جنيه للبيع.