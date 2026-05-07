هل شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 مايو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 11:17 صباحاً - شهدت سوق الصرف في مصر مع بداية التعاملات الصباحية، حالة من التراجع الملحوظ في سعر الدولار اليوم الخميس 7 مارس 2026 أمام الجنيه المصري، حيث واصلت العملة المحلية تعزيز مكاسبها أمام العملة الأمريكية في عدد كبير من البنوك العاملة داخل السوق.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم
سجلت أسعار الدولار تحركًا هبوطيًا جديدًا ليبقى دون مستوى 53 جنيهًا، وهو ما انعكس على وتيرة التداول داخل القطاع المصرفي، وسط متابعة مستمرة من الأسواق لتغيرات سعر الصرف.
ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 52.62 جنيه للشراء، وأيضًا 52.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنوك
نرصد سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، وهو الذي شهد حالة من التباين، ويأتي كما يلي:
- سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 52.67 جنيه للشراء، 52.7 جنيه للبيع.
- أيضًا سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 52.67 جنيه للشراء، و52.77 جنيه للبيع.
- بينما وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية حوالي 52.57 جنيه للشراء، 52.67 جنيه للبيع.
- أما عن سعر الدولار في البنك التجاري الدولي حوالي 52.60 جنيه للشراء، و52.70 جنيه للبيع.
- فيما سجل أيضًا سعر الدولار في بنك البركة حوالي 52.60 جنيه للشراء، 52.70 جنيه للبيع.
- كما أن سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.60 جنيه للشراء، 52.70 جنيه للبيع.
- أيضًا وصل سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري حوالي 52.60 جنيه للشراء، 52.70 جنيه للبيع.