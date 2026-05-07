الرئيس السيسى يزور الإمارات.. ويؤكد: ما يمس الإمارات يمس مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 03:30 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استغرقت عدة ساعات، التقى خلالها بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مطار أبو ظبي الدولي، بحضور السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء السفارة المصرية في أبو ظبي.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل على شرف الرئيس السيسى، رحب خلاله سمو الشيخ محمد بن زايد بزيارة الرئيس السيسى إلى بلده الثاني الإمارات، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين. ومن ناحيته، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مثمنًا العلاقات والروابط الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد تضامن مصر مع الإمارات في ظل الظرف الإقليمي الراهن، مشدداً على مساندة مصر لأمن واستقرار الإمارات ورفضها التام للاعتداءات الإيرانية على سيادتها، ومؤكداً أن "ما يمس الإمارات يمس مصر". كما أوضح أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره، مشيراً إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمة الراهنة عبر الحوار والمساعي الدبلوماسية.

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي والحرص على مواصلة التنسيق مع مصر.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تناولا كذلك سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، فضلاً عن تكثيف التشاور بشأن الأزمات الإقليمية بما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها. وفي ختام المباحثات، اصطحب رئيس دولة الإمارات، الرئيس السيسى إلى مطار أبو ظبي الدولي لتوديعه.