اليوم .. مطار العريش يستقبل طائرة إغاثة إماراتية لغزة تحمل 100 طن من المواد الغذائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 مايو 2026 05:18 مساءً - استقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، طائرة مساعدات إماراتية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

وتحمل الطائرة 100 طن من المواد الغذائية الأساسية، و3200 طرد غذائي، للأشقاء في قطاع غزة بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتعاون مع عملية الفارس الشهم 3، وذلك في إطار الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني.

تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية

وذكر مصدر مسئول، في تصريح اليوم الخميس، أنه يتم تفريغ شحنة الطائرة ونقلها بشاحنات إلى المخازن اللوجستية فى مدينة العريش، تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى.

ويُعد جسر حميد الجوي إحدى المبادرات الإنسانية التي انطلقت بتوجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، بهدف دعم الأشقاء في قطاع غزة وتوفير المساعدات الغذائية العاجلة لهم عبر تسيير رحلات تحمل المساعدات الإغاثية إلى العريش قبل نقلها للقطاع.

ويشار إلى أن عدد الطائرات التى وصلت إلى مطار العريش الدولى منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بلغ 1075 طائرة تحمل مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، حملت أكثر من 27 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 59 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية.