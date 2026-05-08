اطّلع على ملخص الشوط الأول من مباراة الهلال والخلود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - شهدت مواجهة الهلال والخلود في الشوط الأول إثارة كبيرة وتقلبات سريعة في النتيجة حيث تبادل الفريقان التسجيل في بداية اللقاء وسط أداء هجومي قوي من الطرفين ورغبة واضحة في فرض السيطرة مبكرًا.

ملخص الشوط الأول مباراة الهلال ضد الخلود

نجح فريق الخلود في خطف هدف التقدم عند الدقيقة 13 بعد هجمة منظمة استغلها بشكل مثالي ليضع الهلال تحت ضغط مبكر ويشعل أجواء المباراة منذ دقائقها الأولى.

لم ينتظر الهلال طويلًا حيث تمكن ناصر من تسجيل هدف التعادل ليعيد فريقه إلى أجواء اللقاء قبل أن يواصل الضغط الهجومي ويضيف ثيو الهدف الثاني ليقلب النتيجة لصالح الهلال ويمنحه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الخلود

شهد الشوط الأول تدخلات قوية من الطرفين في أجواء بدنية مرتفعة أسفرت عن بعض الإنذارات التحكيمية لتنظيم إيقاع اللعب وتهدئة التوتر داخل أرض الملعب مع استمرار الصراع البدني على وسط الميدان.

نتيجة الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الخلود

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال على الخلود بنتيجة 2-1 بعد بداية قوية من الخلود ورد سريع وحاسم من الهلال قلب به النتيجة لصالحه قبل الاستراحة.