تردد IRAQ DRAMA PLUS الجديد 2026 لعشاق الدراما...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 8 مايو 2026 11:17 مساءً - تستمر قناة IRAQ DRAMA PLUS في جذب متابعين لها من الوطن العربي، ويرجع ذلك لعرضها العديد من المسلسلات المتنوعة مثل العراقية و التركية والخليجية، كما يتم عرض جميع الأعمال بجودة عالية وبدون اشتراك.
تردد IRAQ DRAMA PLUS
- يجب ضبط القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 12604.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.
طريقة تثبيت قناة IRAQ DRAMA PLUS
- يجب اختيار القائمة التي توجد في جهاز التحكم.
- ثم النقر على تركيب.
- يجب هنا كتابة التردد.
- ثم النقر على بحث.
- وأخيراً الضغط على حفظ.
